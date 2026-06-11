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'Ajax-target wil deze zomer vertrekken en stuurt brief naar club'

Bjorn
Viktor Tsygankov
Viktor Tsygankov Foto: © BSR Agency

Viktor Tsygankov heeft Girona laten weten geen toekomst te zien bij de Spaanse club. In een brief aan zijn werkgever heeft hij verzocht mee te werken aan een transfer.

De Oekraïense buitenspeler, die onder meer begeerd wordt door Ajax, heeft Girona gevraagd te luisteren naar aanbiedingen zodat hij kan vertrekken. Tsgyankov heeft nog een eenjarig contract bij de Spaanse club, die degradeerde naar het tweede niveau.

"Mijn sportieve toekomst is nauwelijks te verenigen met het huidige project bij de club", citeert het Spaanse AS uit de brief. Tsgyankov laat duidelijk weten dat zijn brief niet als contractbreuk moet worden gezien.

"In de brief staat al vermeld dat deze niet moet worden opgevat als een wens tot eenzijdige beëindiging van zijn contract of als een voornemen tot contractbreuk, maar eerder als een manier om: 'op transparante en te goeder trouw mijn persoonlijke en professionele standpunt ten aanzien van mijn sportieve toekomst aan de club kenbaar te maken'."

Ajax wil zich al enige tijd versterken met de 28-jarige vleugelaanvaller, maar ondervindt de nodige concurrentie met Espanyol en diverse clubs uit de Premier League. Zijn marktwaarde wordt geschat op vijftien miljoen euro.

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