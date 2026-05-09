'Ajax-target wil vertrekken bij Man United en heeft veel opties'

bron: Florian Plettenberg
Manuel Ugarte
Manuel Ugarte Foto: © BSR Agency

Manuel Ugarte lijkt komende zomer alsnog te vertrekken bij Manchester United. Volgens transferjournalist Florian Plettenberg staat de Uruguayaanse middenvelder open voor een nieuwe stap, ondanks een doorlopend contract tot medio 2029 op Old Trafford. De interesse in Ugarte zou groot zijn, waardoor meerdere clubs zich naar verwachting gaan melden.

De controleur stond eerder al op de radar van Ajax. In de winter probeerden de Amsterdammers hem naar de Johan Cruijff ArenA te halen, maar Manchester United wilde destijds niet meewerken aan een vertrek. Ook een mogelijke transfer naar Galatasaray ketste eerder af. Door de onrust binnen de clubleiding en de beperkte breedte van de selectie besloot United hem toen binnenboord te houden.

Die situatie lijkt nu veranderd. Plettenberg meldt dat Ugarte deze zomer wil vertrekken uit Manchester en dat er inmiddels veel opties voor hem op tafel liggen. Welke clubs concreet geïnteresseerd zijn, wordt niet genoemd, maar duidelijk is dat de markt voor de middenvelder volop in beweging is.

Ajax wordt in de berichtgeving niet expliciet genoemd, al is bekend dat de club nog altijd op zoek is naar een ervaren controleur. Daardoor lijkt het aannemelijk dat de naam van Ugarte intern nog steeds rondzingt in Amsterdam. De concurrentie voor zijn handtekening zal echter fors zijn, zeker omdat de Uruguayaan volgens Plettenberg over 'veel opties' beschikt richting de transferzomer.

