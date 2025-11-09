Ajax-target ziet trainersrol niet meer zitten: "Al die ellende"

Frank de Boer lijkt definitief afscheid te hebben genomen van het trainersvak. De voormalig bondscoach van Oranje, die zijn grootste successen als coach bij Ajax boekte, ziet zichzelf niet snel meer terugkeren op het veld. Zijn woorden laten weinig ruimte voor twijfel: "Al die ellende."

De Boer, die Ajax vier landstitels bezorgde en daarna onder meer Inter, Crystal Palace en het Nederlands elftal onder zijn hoede had, vindt het trainersbestaan simpelweg te zwaar geworden. "Dat negatieve gedoe mis ik helemaal niet." Zijn laatste klus was in 2023 bij Al-Jazira, maar de passie voor het vak is sindsdien niet meer teruggekeerd. Een terugkeer bij Ajax? "Helemaal niet. Al die ellende."

Toch blijft De Boer betrokken bij het voetbal. Over de huidige situatie bij Ajax spreekt hij met gemengde gevoelens. "Ik hoop gewoon dat ze het op de rit krijgen. Ook voor Johnny, een echte Ajacied." Wel ziet hij ruimte voor verbetering. "Qua selectie mag er nog wel iets bij. Ze hebben heus wel kwaliteiten, zeker voor de Eredivisie." De eerste helft tegen FC Twente noemt hij veelzeggend: "Dat was beschamend. Het had 5-0 kunnen staan. Mag niet, niet bij Ajax."

Zijn leven nu? Dat bevalt uitstekend. "Zeg nooit nooit, maar ik sta niet te springen. Dat negatieve gedoe mis ik helemaal niet. Ik ben drie keer opa, doe dingen voor de UEFA en op tv voor Viaplay, heb mijn huis in Spanje. En ik kan lekker veel padellen. Ik ben zeer tevreden met mijn leven."