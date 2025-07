Ajax-target zorgt voor enthousiasme: "Hij was toen écht goed"

Van Wissing zag Gloukh een jaar geleden in de voorronde van de Champions League van dichtbij in actie tegen FC Twente. "Hij was toen écht goed. Hij speelde toen een beetje vanaf de zijkant, maar hij moet bij Ajax de nummer tien worden. Ik vond hem een geweldige speler", oordeelt de verslaggever in Voetbalpraat van ESPN. "Dat zou wel de transfer van de zomer zijn." Kwakman voegt toe: Ik schrok van zijn leeftijd. Ik dacht dat hij al een tijdje meeliep, maar hij is nog maar 21. Dat zou een supertransfer zijn."

De Israëliër moet naar verluidt veertien miljoen euro kosten. Het verbaast Jeroen Haarsma dat Ajax dat wil betalen. "Opvallend dat Ajax zo slagvaardig is. In mei zei de financiële man Panday nog dat spelers van twintig miljoen halen er niet inzit. Er straalde veel zuinigheid vanaf", herinnert de journalist van het Noordhollands Dagblad. "Dit komt toch wel in de buurt, dus daar hebben ze toch op een of andere manier ruimte voor gevonden."