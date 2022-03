Geschreven door Idse Geurts 08 mrt 2022 om 15:03

Jordi Cruijff wordt waarschijnlijk tóch niet de nieuwe directeur voetbalzaken van Ajax. Cruijf lijkt immers promotie te mogen maken bij FC Barcelona. Dit melden de Spaanse bronnen Sport en Marca. Vorige week was de overgang van Cruijff naar Ajax volgens De Telegraaf al zo goed als rond. Toch lijkt de zoon van de legendarische nummer veertien bij FC Barcelona te blijven.

Bij Barcelona is men zeer tevreden over de werkzaamheden van Cruijff. Op dit moment is de Nederlander werkzaam als directeur internationale scouting én als adviseur van directeur Joan Laporta. Mede door het werk van Cruijff wist Barcelona afgelopen transfperiode enkele topspelers, voor relatief weinig geld, binnen te halen. Onder andere Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres en Adama Traoré kwamen naar de Catalaanse topclub. Barcelona zou hierdoor Cruijff willen belonen. De oud-voetballer krijgt vermoedelijk een rol als technisch secretaris bij de club. Middels deze functie krijgt Cruijff nog meer invloed op het transferbeleid van FC Barcelona. Volgens Sport is er zelfs al een akkoord bereikt tussen Cruijff en Barcelona.

Door de promotie van Cruijff bij Barcelona, lijkt Ajax weer verder te moeten zoeken naar een nieuwe kandidaat voor de positie als directeur voetbalzaken.