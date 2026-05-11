Ajax tegen FC Groningen? "Dat wordt een bizarre wedstrijd..."

FC Groningen is na de 2-1 zege tegen NEC nog één punt verwijderd van deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. Voor het eerst in vijf jaar kunnen de Groningers weer meedoen aan het nacompetitietoetje, waarin een ticket voor de voorronde van de Conference League valt te verdienen.

In de sportdiscussie in het Radio Noord-programma De Ochtendploeg blikt verslaggever Stefan Bleeker terug. Bleeker: "Het was een voetbalfeest in Euroborg. Ik zei vorige week nog: het zou mij niets verbazen dat het - na de nederlaag tegen Excelsior - wél lukt tegen het veel hoger geklasseerde NEC. Het lukt FC Groningen in eigen huis beter tegen tegenstanders die hoger op de ranglijst staan", zegt Bleeker.

Als de stand zo blijft als-ie nu is, treft FC Groningen in de play-offs Ajax. De Johan Cruijff ArenA is niet beschikbaar vanwege een concert van Harry Styles, waardoor de wedstrijd in Volendam gespeeld zou worden. Maar zover is het nog niet, want Ajax kan op de slotdag nog derde of vierde worden.