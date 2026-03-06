Het laatste Ajax Nieuws
Ajax tegen FC Groningen nog zonder geblesseerde zomeraankoop
Ko Itakura Foto: © Pro Shots
Ajax kan ook tegen FC Groningen nog niet beschikken over Ko Itakura. De verdediger is nog altijd geblesseerd.
Itakura kwam sinds de wedstrijd tegen FC Volendam eind januari niet meer in actie vanwege rugproblemen. Ook de wedstrijd tegen zijn oude club FC Groningen gaat hij niet halen, zo meldt Fred Grim vrijdagochtend op de persconferentie. De oefenmeester kon nog niet zeggen wanneer de Japanner weer inzetbaar is.
FC Groningen en Ajax trappen zaterdagmiddag om 16.30 uur af in de Euroborg.
Zet in op Ajax tegen FC Groningen!
Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Laatste nieuws
Ajax tegen FC Groningen nog zonder geblesseerde zomeraankoop
Lukkien meldt goed nieuws: sterkhouder terug in de wedstrijdselectie
Grim waarschuwt Ajax: "Dat kan die rode lap op een stier zijn"
Vink waarschuwt Ajax: "Het verschil met AZ is maar vijf punten"
Grote verandering op komst in Eredivisie? "Farioli deed het ook"
Vahle stoort zich aan collega-journalisten: "Echt heel irritant"
VIDEO | Oud-Ajax-keeper beschoten met vuurwerk door eigen fans
Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"
Van der Gijp stoort zich aan columnist: "Hij zegt altijd..."
Mika Godts wil niks weten van revanche: "Dat gun ik ze niet"
Meer nieuws
Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"
Talent van FC Twente: "Op mijn 15de kon ik al bij Ajax terecht"
Ajacieden konden niet overweg: "Zij gunden elkaar gewoon niets"
Erik ten Hag over oud-Ajacied: "Vanaf dag één hele hoge normen"
Kieft positief over Ajax-aanvaller: "Die vind ik beter dan Brobbey"
Vertongen over oud-ploeggenoot bij Ajax: "Weergaloos, fenomeen"
Wim Kieft geeft Ajax transferadvies: "Bij Ajax kan hij zo mee"
'Ajax toont interesse in Nederlander (19), maar kent concurrentie'
Godts niet opgeroepen vanwege WK? "Heeft met timing te maken"
Spaan over verhuurde Ajacied: "Liet PSV'ers trillen van onzekerheid"
Ouder nieuws
'Óscar García nu al op lijstje bij twee clubs uit Eredivisie'
Van Schaik over Ajax-uitspraak Schreuder: "Dat was het meer"
Godts wees Jong België af: "Mensen weten niet wat er speelt"
Amsterdamse wethouder brengt Ajax in verlegenheid: "Club adopteren"
Youri Regeer traint hard met vader: "Hij probeert me te slopen"
Cruijff in zijn nopjes: "Zij begrijpen wat er speelt op het veld"
'Cruijff stelt twee oud-Ajacieden aan als technisch manager'
VIDEO | Ziyech laat glimp van oude vorm zien met mooie goal
VIDEO | Woedende Jordan Henderson wil reserve-bank aanvliegen
Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"
Video’s
Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"
Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"
Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"
Ajacied oogst kritiek: "Dat is toch echt een topploeg onwaardig"
PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"
Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"
Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"
0 reacties