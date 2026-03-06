Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Ajax tegen FC Groningen nog zonder geblesseerde zomeraankoop

Max
bron: Persconferentie Ajax
Ko Itakura
Ko Itakura Foto: © Pro Shots

Ajax kan ook tegen FC Groningen nog niet beschikken over Ko Itakura. De verdediger is nog altijd geblesseerd. 

Itakura kwam sinds de wedstrijd tegen FC Volendam eind januari niet meer in actie vanwege rugproblemen. Ook de wedstrijd tegen zijn oude club FC Groningen gaat hij niet halen, zo meldt Fred Grim vrijdagochtend op de persconferentie. De oefenmeester kon nog niet zeggen wanneer de Japanner weer inzetbaar is.

FC Groningen en Ajax trappen zaterdagmiddag om 16.30 uur af in de Euroborg. 

Dick Lukkien staat ESPN te woord

Lukkien meldt goed nieuws: sterkhouder terug in de wedstrijdselectie

Fred Grim

Grim waarschuwt Ajax: "Dat kan die rode lap op een stier zijn"

Anco Jansen

Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"

Jan Boskamp

Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"

Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

Youri Baas kopt de bal

Ajacied oogst kritiek: "Dat is toch echt een topploeg onwaardig"

Henry van der Vegt

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

Paul Simonis

Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"

Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

