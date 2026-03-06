Ajax tegen FC Groningen nog zonder geblesseerde zomeraankoop

Ajax kan ook tegen FC Groningen nog niet beschikken over Ko Itakura. De verdediger is nog altijd geblesseerd.

Itakura kwam sinds de wedstrijd tegen FC Volendam eind januari niet meer in actie vanwege rugproblemen. Ook de wedstrijd tegen zijn oude club FC Groningen gaat hij niet halen, zo meldt Fred Grim vrijdagochtend op de persconferentie. De oefenmeester kon nog niet zeggen wanneer de Japanner weer inzetbaar is.

FC Groningen en Ajax trappen zaterdagmiddag om 16.30 uur af in de Euroborg.