Geschreven door Jessica Westdijk 10 sep 2021 om 14:09

Zaterdagavond tegen PEC Zwolle zal Ajax voor het eerst het derde shirt dragen, dat in principe vooral is bedoeld voor Europese duels.

Ajax wilde eigenlijk in het wit-rood-wit in Zwolle aantreden, maar dat werd afgekeurd omdat het thuisshirt van PEC Zwolle meer wit bevat dan andere jaren. Ook het blauw uitshirt van Ajax was geen optie in combinatie met het blauw van de Zwollenaren.

Een mooie gelegenheid dus om dat fraaie derde shirt voor het eerst uit de kast te trekken!