Geschreven door Kevin Ligtvoet 13 feb 2021 om 22:02

Het was al bekend dat Ajax na de overwinning op PSV een uitduel kreeg in de halve finale van de beker, maar nu weten we ook welke teams de mogelijke tegenstanders zijn. De winnaar van de pot tussen SC Heerenveen en Feyenoord is de eerst volgende tegenstander in het toernooi. De wedstrijd zou eigenlijk deze week gespeeld worden, maar door het slechte weer is die met een weekje verplaatst.

De halve finale wordt gespeeld op 2 of 3 maart, en als de Amsterdammers winnen zijn ze de thuis spelende ploeg in de finale. Er zijn nog drie mogelijke tegenstanders: Vitesse, NEC en VVV-Venlo. Het duel tussen Feyenoord en SC Heerenveen staat gepland op 17 februari om 18.45u.