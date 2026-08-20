Ajax tegen Sion: Marcos Leonardo krijgt basisplaats van Míchel
Ajax gaat op donderdagavond op bezoek in de Zwitserse Alpen bij FC Sion. Om 20:15 uur trappen de Amsterdammers af.
Ter Stegen staat op doel bij de Amsterdammers. Gaaei en Henrique zijn de backs vanavond, terwijl Bouwman en Baas centraal achterin staan. Ervoor staan Regeer en Klaassen, waar Brandt de meest vooruitgeschoven middenvelder is.
Leonardo krijgt de kans zich te bewijzen als diepe spits. Gloukh en Berghuis moeten hem van bruikbare ballen gaan voorzien vanaf de zijkant.
Opstelling van Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Henrique; Regeer, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Ouazane.
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