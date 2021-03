Geschreven door Jessica Westdijk 17 mrt 2021 om 15:03

Afgelopen week in de Johan Cruijff Arena speelden Ajax en Young Boys beiden in hun thuistenue. Donderdagavond in Bern zal dat weer het geval zijn, zo weet Ajax Life te melden.

Het thuistenue van Young Boys is geel zwart en het wit rood wit van Ajax steekt daar goed bij af. Het fraaie zwart gouden Europese tenue is dus in Amsterdam gebleven. De zwarte broek had namelijk niet gekund bij de zwarte broek van Young Boys.

Jammer, maar hopelijk zien we dit mooie tenue in de kwartfinale en daarna weer!