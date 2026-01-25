Ajax-tegenstander gebrand: "We zullen een ander Olympiakos zien"

Olympiakos won zaterdag met een B-elftal van Volos. De zuinige zege zorgde enkele dagen voor het Champions League-duel met Ajax niet voor veel vrolijke gezichten. Trainer José Luis Mendilíbar wil een ander Olympiakos zien woensdag.

"Ze moesten winnen, en dat is gelukt", schrijft sportkrant Gazzetta. "Er zijn nu al mensen onderweg naar Amsterdam, ook mensen die nog op zoek zijn naar een kaartje. Olympiakos zal van iedereen 101 procent nodig hebben tegen Ajax. Het is duidelijk dat we woensdag een ander Olympiakos zullen zien in Nederland."

Mendilibar sprak dezelfde duidelijke taal op de persconferentie. "Het is onze intentie om daar een goed resultaat te halen, en we zullen die kant op reizen om een zo goed mogelijke wedstrijd te spelen. Maar we zullen zeker beter moeten spelen dan wat we vandaag hebben laten zien", waarschuwt de Spaanse trainer. "Vanavond ben ik blij met de punten, maar daar houdt het ook op. We hebben niet goed gespeeld."