Ajax-tegenstander hard aangepakt: "Ze zijn verlamd door angst"

Ajax staat donderdagavond voor een zware klus tegen Eintracht Frankfurt. Duitse media weten echter dat de ploeg uit Frankfurt niet in beste doen is.

Vorige week won Eintracht met 1-2 bij Ajax, maar afgelopen weekend verloren ze in eigen huis van Union Berlin. "Eintracht is verlamd door de angst van het verliezen", kopt de Frankfurter Allgemeine Zeitung. "De ineenstorting tegen Union was geen kwestie van tactiek, maar een kwestie van gebrek aan mentale kracht. Het belangrijkste is nu om paniek te voorkomen. De volgende wedstrijden moeten gewonnen worden, hoe dan ook."

In de competitie gaat het sinds de winterstop niet goed met de nummer vier van Eintracht Frankfurt. De laatste zeven wedstrijden werd er één keer gewonnen. "Het team wordt bedreigd door een marteling, waarin alles uit handen glipt. De angst voor verlies verlamt de hele club", klinkt het. "Frankfurt oogt passief, kan de teugels niet meer aanhalen. De ploeg viel dit weekend uit elkaar en dat is niet voor het eerst dit seizoen."