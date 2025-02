Ajax-tegenstander "opmerkelijkste deelnemer aan de Europa League"

"Alles veranderde toen de Britse gokmiljardair Tony Bloom in 2018 de club uit de Brusselse wijk Sint-Gillis detecteerde als een goede toevoeging aan zijn voetbalbeleggingsportefeuille", begint Knipping zijn verhaal.

"Union Sint-Gillis is dankzij de UEFA-opbrengsten en spelersverkopen in korte tijd wel een rendabele club geworden", schrijft Knipping. "De vraag is wel hoe robuust het allemaal is en in hoeverre de opkomende club een bedreiging vormt voor de Eredivisie, die behoud van de zesde plaats op de UEFA-coëfficiëntenranglijst heeft uitgeroepen tot de prioriteit."

"Hoewel de resultaten van Union Sint-Gillis zijn verbeterd blijft het bij gebrek aan structurele inkomsten wel een zoektocht naar cash om alle rekeningen te kunnen betalen." Knipping legt uit hoe zodoende een beeld ontstaan is van een concurrent die ten opzichte van de rijkere Nederlandse clubs afhankelijker is van aandeelhouders en onzekere inkomsten uit de UEFA-pot en transfers.

"De Belgische clubs fiscale voordelen en een liberale eigenarencultuur, waardoor ze met lagere begrotingen toch aantrekkelijke salarissen kunnen bieden op de transfermarkt", aldus Knipping. "Dit wordt vooral duidelijk bij Ajax-tegenstander Union Sint-Gillis, dat met bepaald niet de hoogste begroting van België al een paar jaar meedoet om het kampioenschap, door te speculeren op transferwinsten en Europees voetbal."