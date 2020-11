Geschreven door Auke Kooreman 22 nov 2020 om 14:11

Zondagmiddag stond er voor de club uit de hoofdstad een vroege wedstrijd op het programma. Ajax kwam snel op voorsprong en liep uiteindelijk uit tot een grote zege. Een probleemloze overwinning in de Johan Cruijff Arena in aanloop naar de Champions League wedstrijd thuis tegen Midtjylland.

De competitie is weer begonnen en Ajax nam het op tegen Heracles na de interlandperiode. Veel Ajacieden kwamen uit voor hun vaderland en hebben een druk programma achter de rug. Tijd om even uit te rusten was er niet en na 3 dagen mochten de internationals weer aan de bak. Heracles is de laatste jaren een vervelende tegenstander voor de Amsterdammers, vooral tijdens de uitwedstrijden laat Ajax vaak punten liggen. In de laatste 3 thuiswedstrijden tegen Heracles wisten de spelers van Erik ten Hag 7 punten te behalen en in de laatste 3 uitwedstrijden geen enkel punt. In de Johan Cruijff Arena gaat het de Amsterdammers beter af. Zondagmiddag was dat ook snel te zien. David Neres kwam voor de verandering een keer naar binnen en de Braziliaan gaf een snelle voorzet op Lassina Traoré. De spits twijfelde niet en zette na 6 minuten het eerste doelpunt op het scorebord. Traoré was voor zijn land goed voor twee doelpunten en kwam in een goede vorm terug naar Amsterdam. Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij de spits uit Burkina Faso.

Ajax had een vroege voorsprong te pakken, maar Ten Hag zag Davy Klaassen al na 23 minuten licht geblesseerd het veld verlaten. De Ajacieden domineerden zoals alle voorgaande wedstrijden de wedstrijd volledig, maar hadden na 25 minuten slechts een keer op doel geschoten. Ajax was erg efficiënt zondagmiddag met de schoten op doel, want na 3 geloste schoten stond de thuisploeg voor de 30ste minuut al met 2-0 voor. Een afvallende voorzet viel voor de voeten van Neres. De Braziliaan twijfelde niet en schoot de bal snoeihard achter Michael Brouwer. Voor de vleugelaanvaller was het een doelpunt waar hij lang op heeft gewacht. Mede dankzij de langdurige blessure kon hij lang niet in actie komen en was het zondagmiddag zijn eerste goal sinds november 2019.

Ploegen die in de Champions League of Europa League actief zijn hebben een erg druk programma en willen de 3 punten zo snel mogelijk veiligstellen. Ajax deed dat uitstekend tegen Heracles en kwam via Zakaria Labyad na 36 minuten al op een 3-0 voorsprong. Dit seizoen mogen de clubs 5 keer wisselen en voor Feyenoord, AZ, PSV en Ajax komt dat uitstekend uit. Op deze manier kunnen de trainers blessures opvangen of voorkomen. Ten Hag maakte daar zondagmiddag optimaal gebruik van en maakte gebruik van de brede selectie die hij samen met Marc Overmars heeft samengesteld. Tegen FC Utrecht werd de technisch directeur al geprezen voor de ruime selectie met spelers die veel kwaliteit hebben. Zondagmiddag was dat wederom herkenbaar en werd er optimaal gebruik van gemaakt.

De thuisploeg had duidelijk de overhand in eigen stadion. Het tempo lag niet onwijs hoog, maar de Ajacieden kregen geen gevaarlijke kansen tegen. Het was zoeken naar de ruimtes en wachten op de 4-0. Dusan Tadic kon in de 56ste minuut gemakkelijk de voorsprong vergoten en verliet kort daarna het veld voor Quincy Promes. Ook Daley Blind kreeg na de 4-0 rust nadat hij bij Oranje alle 3 de wedstrijden en volle 90 minuten speelde. De aanvoerdersband wisselde zondag nogal al vaak, maar belande uiteindelijk bij de routinier Klaas Jan Huntelaar. De oudgediende viel voor de zesde keer dit seizoen in en ging zoals bekend gretig opzoek naar de 5-0. De 5-0 viel uiteindelijk in de 76ste minuut, maar niet Hunterlaar, maar Labyad zette de 5-0 op de het scorebord. Ajax speelde het laatste kwartier net als de hele wedstrijd keurig uit. ErIk ten Hag en zijn spelers verlieten eigen veld met een goed gevoel en hadden een uitstekende generale repetitie achter de rug voor aankomende woensdag tegen Midtjylland.