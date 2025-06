Ajax-terugkeer behandeld: "Als supporter wil je toch meer dan dit?"

Daley Blind wordt in verband gebracht met een tweede terugkeer bij Ajax. In FCA Daily wordt het gerucht besproken.

"Ja we kunnen alle clichés weer naar voren halen", begint Jean Paul Rison. "Modelprof, kent de club, cultuurbewaker, maar als supporter wil je toch meer dan dit, los van alle sentimenten die het heel mooi maken. Natuurlijk heeft iedereen een nare nasmaak hoe hij in zijn laatste periode is weggegaan, maar ik geloof niet dat dit is wat Ajax verder gaat helpen."

"Dat ligt eraan", haakt presentator Mart ten Have in. "Als Daley Blind de oplossing is voor de problemen, dan zou het een bizar slechte transfer zijn. Maar als je ervan uit gaat dat je alle posities dubbel bezet wil hebben en wilt kunnen rouleren, en je hebt hem achter de hand, dan is het wel heel goed om hem erbij te hebben."

"Dat ben ik met je eens", reageert Rison. "Maar het is een beetje het optelsommetje, en een beetje plat teruggrijpen op wat ooit werkte. De wereld is veranderd natuurlijk in de afgelopen zes jaar."