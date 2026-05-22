Ajax Tickets Kopen: Zo Bereid Je Je Slim Voor op het Nieuwe Seizoen
Het nieuwe voetbalseizoen komt eraan en met mogelijk Conference League voetbal. Wie komend seizoen naar de Johan Cruijff ArenA wil, doet er goed aan zich nu alvast voor te bereiden.
Op dit moment is de situatie voor veel supporters duidelijk: nieuwe seizoenkaarten komen niet zomaar beschikbaar. Gelukkig zijn er meerdere opties om je kansen te vergroten.
Geen lidmaatschap of geen geluk bij de reguliere verkoop? Via TicketSeal kun je beschikbare Ajax tickets van verschillende aanbieders vergelijken. Houd er wel rekening mee dat tickets doorgaans duurder zijn dan via de officiële verkoop.
Voor wie liever via de officiële Ajax-kanalen tickets koopt, is een lidmaatschap bij de Supportersvereniging Ajax essentieel. Voor vrijwel alle populaire wedstrijden heb je dit lidmaatschap nodig om tickets te kunnen kopen via de Ajax-website.
Een regulier lidmaatschap kost momenteel €35 per seizoen. Voor gezinsleden die op hetzelfde adres wonen, is er een gezinslidmaatschap beschikbaar voor €17,50.
Je moet ook weten wanneer de kaartverkoop start. Ajax maakt de reguliere verkoopmomenten bekend via de Ajax-website.
Houd rekening met een wachtrij. De kaartverkoop start meestal om 10:00 uur, maar in de praktijk opent de wachtrij vaak al ongeveer een half uur eerder. Zorg daarom dat je ruim op tijd klaar zit.
