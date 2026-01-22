Ajax toch naar tussenronde Champions League? 7 (!) voorwaarden

Ajax houdt na de zege op Villareal hoop op het bereiken van de volgende ronde van de Champions League. Daarvoor moet de laatste speelronde wel het nodige gebeuren.

Ajax staat momenteel met zes punten op plek 32 in de Champions League. Om kans te maken bij de bovenste 24 te eindigen moet er volgende week gewonnen worden van Olympiakos. Dat is echter niet genoeg voor de Amsterdammers, die afhankelijk zijn van de resultaten op meerdere velden.

Er zijn negen ploegen die Ajax (bij winst op Olympiakos) voorbij kunnen: PSV, Athletic Bilbao, Napoli, FC Kopenhagen, Club Brugge, FK Bodø/Glimt, Benfica, Pafos FC en Union Sint-Gillis. Voetbal International zette negen voorwaarden op een rijtje waarvan er minimaal zeven moeten uitkomen wil Ajax naar de tussenronde van de Champions League gaan:

PSV verliest van Bayern München Athletic Bilbao verliest van Sporting Portugal Napoli verliest van Chelsea FC Kopenhagen verliest van Barcelona Club Brugge wint niet van Marseille Bodø/Glimt wint niet van Atlético Madrid Benfica wint niet van Real Madrid Pafos FC wint niet van Slavia Praag Union Sint-Gillis wint niet van Atalanta

Als Ajax met grote cijfers van Olympiakos wint en daarmee een beter doelsaldo dan de concurrentie heeft, mogen PSV, Bilbao, Napoli en FC Kopenhagen ook gelijkspelen. De kans dat Ajax de volgende ronde van de CL bereikt zijn klein. Volgens de supercomputer van databureau Opta is de kans 8,27 procent dat de Amsterdammers de tussenronde van de Champions League halen.