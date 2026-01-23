Laatste nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax toch naar tussenronde? Dit zeggen de statistieken van Opta

Rik Engelbertink
bron: Opta Sports
Raul Moro is blij na een goal in een uitwedstrijd van Ajax
Raul Moro is blij na een goal in een uitwedstrijd van Ajax Foto: © Pro Shots

PSV en Ajax kunnen zich beide nog kwalificeren voor de tussenronde van de Champions League. Volgens statistiekenbureau Opta lijkt PSV een goede kans te maken op zogeheten overwintering, terwijl Ajax het niet in eigen hand heeft.

Woensdagavond verloor op woensdagavond in Engeland op bezoek bij Newcastle United. Toch is het voor PSV nog lang niet voorbij volgens het statistiekenbureau. Volgens Opta heeft PSV 55,2 procent kans om de tussenronde te bereiken.

Ajax heeft, door twee plotse overwinningen op Qarabag en Villarreal, ook nog kans zich te plaatsen voor de play-offs, al is die kans wel een stuk kleiner met: 8,3 procent. Op 28 januari zijn de laatste wedstrijden. PSV neemt op tegen Bayern München, terwijl Ajax in Griekenland bij Olympiakos op bezoek gaat.

Het laatste Ajax Nieuws
