'Ajax toont belangstelling voor gewilde Kroatische spelmaker'
Ajax is samen met andere clubs in strijd om Toni Fruk. De Kroatische aanvallende middenvelder leek onderweg naar Hull City, maar de Amsterdammers hebben zich nu ook gemeld, zo meldt het Engelse TEAMTalk vrijdag.
Fruk speelt momenteel bij HNK Rijeka. Hij is daar in 130 wedstrijden al goed voor 39 goals en 32 assists. Bovendien maakte hij deel uit van de WK-selectie van Kroatië deze zomer. Volgens TEAMtalk kan de linkspoot rekenen op veel belangstelling na een sterk seizoen. Ook twee andere Premier League-teams zouden zich hebben gemeld.
De 25-jarige middenvelder ligt nog één jaar vast en dus lijkt een vertrek niet onlogisch. De Kroaat zou volgens het Engelse medium ongeveer twaalf miljoen euro moeten kosten.
'Ajax toont belangstelling voor gewilde Kroatische spelmaker'
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