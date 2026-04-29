2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax toont belangstelling voor toptalent van Real Betis (19)'

Pablo García
Pablo García Foto: © BSR Agency

Ajax heeft haar pijlen gericht op Pablo García, dat meldt Estadio Deportivo. De negentienjarige vleugelaanvaller staat te boek als een toptalent bij Real Betis.

García brak dit seizoen door bij de Spaanse club en heeft over belangstelling niet te klagen. Ook Real Oviedo en Real Mallorca zijn geïnteresseerd in de rechtsbuiten, die dit seizoen al vijftien competitiewedstrijden in La Liga mocht spelen. Ook kwam García in actie in de Copa Del Rey en de Europa League.

De interesse van Ajax is nog niet concreet. "Geraadpleegde bronnen bevestigen dat het hierbij slechts om uitingen van interesse gaat, zonder verdere ontwikkelingen", schrijft het medium over de 'parel uit de jeugdopleiding'. García is ook international van Jong Spanje, waar hij in vijf interlands tweemaal wist te scoren.

Ajax lijkt onder de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff het vizier meer op Spanje gericht te hebben. Ook Dani Ceballos van Real Madrid en zes spelers van FC Barcelona werden al in verband gebracht met de Amsterdammers. 

