'Ajax toont belangstelling voor 'verschoppeling' van Chelsea'

Ajax is bezig met het versterken van de selectie voor volgend seizoen en zou in de zoektocht naar nieuwe spelers zijn uitgekomen in Londen. De Amsterdammers zouden Armando Broja van Chelsea op het oog hebben.

Ajax is echter niet de enige club met belangstelling, want PSV zou ook in de markt zijn voor de spits. Het is nog altijd onduidelijk of Luuk de Jong bij de club blijft, aangezien de ervaren aanvoerder een aflopend contract heeft en deze nog altijd niet heeft verlengd. Mocht De Jong besluiten om te vertrekken bij PSV, dan zou het zomaar kunnen zijn dat Armando Broja in beeld komt.

Volgens The Sun hebben de eerste gesprekken tussen de spits en de Eindhovenaren al plaatsgevonden. Ook Ajax en AC Milan worden genoemd als mogelijk geïnteresseerde partijen, terwijl RB Leipzig ook al met de Albaniër zou hebben gesproken. In het seizoen 2020/2021 speelde Broja ook al in de Eredivisie, toen hij door Chelsea werd verhuurd aan Vitesse.