Geschreven door Jessica Westdijk 22 mrt 2021 om 16:03

Ajax zou interesse hebben in de Griekse Georgios Koutsias, zo meldt Calciomercato. De 17-jarige aanvaller speelt op dit moment bij PAOK en komt daarnaast uit voor Griekenland O21.

Bij PAOK mag hij dit seizoen zo nu en dan minuten maken in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe in 6 duels in actie. Naast Ajax zou ook Juventus interesse hebben in Koutsias. De Italiaanse club wil de selectie graag verjongen en Koutsias zou daarvoor één van de opties zijn.

De Griekse spits ligt nog tot medio 2023 vast in Thessaloniki. Hij zou €4 miljoen moeten kosten.