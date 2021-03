Geschreven door Kevin Ligtvoet 16 mrt 2021 om 21:03

Volgens La Gazette du Fennec is Ajax geïnteresseerd in het Algerijnse talent Abdelkahar Kadri, die momenteel uitkomt voor Paradou AC in zijn thuisland. De twintigjarige middenvelder is klein, heeft een fijne techniek en zou ook in de belangstelling staan van AZ Alkmaar.

De 20-jarige middenvelder heeft dit seizoen al 15 wedstrijden in de benen in de Ligue Professionelle 1, de hoogste competitie in Algerije, en gaf daarin drie assists. Hij staat vaak op de ‘nummer zes’ positie, maar kan ook centraal achterin. Volgens de media kan je hem vergelijken met het talent wat er wordt opgeleid bij clubs als FC Barcelona. Hij is klein, heeft een goede techniek en heeft veel inzicht.

Het is nog niet bekend of Paradou AC zijn eigen opgeleide speler deze zomer al wilt laten gaan, maar als dat gebeurt is er een grote kans dat hij te zien is op de Nederlandse velden. AZ en Ajax schijnen beide al contact te hebben gezocht met de club en het management van de speler.