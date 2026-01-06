'Ajax toont interesse in Belgische vleugelverdediger van Como'

Ajax is nog altijd bezig met versterkingen voor de tweede seizoenshelft. Zo zoeken de Amsterdammers nog een linksback, maar lijkt ook een extra optie rechts achterin niet uitgesloten.

De Amsterdammers zijn daarbij uitgekomen bij de Belgische Ignace Van der Brempt, althans zo wordt geclaimd op X. "Ajax heeft interesse getoond in Ignace Van der Brempt, de rechtsback van Como", schrijft transferspecialist Nicolò Schira op X.



Van der Brempt heeft ondanks zijn 23 jaar al behoorlijk wat speeltijd op het hoogste niveau op mogen doen. Zo haalde hij het eerste van RB Salzburg, Club Brugge en Hamburger SV. Na een succesvolle huurbeurt bij het Italiaanse Como nam de club hem definitief over voor vijf miljoen euro. Dit seizoen speelde hij echter pas in zes duels mee. Ajax lijkt op een verhuur te mikken.