'Hartman wilde wel naar Ajax': "Druk op hem is zo groot geworden"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax toont interesse in Belgische vleugelverdediger van Como'

Rik Engelbertink
bron: Nicolò Schira
Ignace Van der Brempt
Ignace Van der Brempt Foto: © Pro Shots

Ajax is nog altijd bezig met versterkingen voor de tweede seizoenshelft. Zo zoeken de Amsterdammers nog een linksback, maar lijkt ook een extra optie rechts achterin niet uitgesloten.

De Amsterdammers zijn daarbij uitgekomen bij de Belgische Ignace Van der Brempt, althans zo wordt geclaimd op X. "Ajax heeft interesse getoond in Ignace Van der Brempt, de rechtsback van Como", schrijft transferspecialist Nicolò Schira op X. 

Van der Brempt heeft ondanks zijn 23 jaar al behoorlijk wat speeltijd op het hoogste niveau op mogen doen. Zo haalde hij het eerste van RB Salzburg, Club Brugge en Hamburger SV. Na een succesvolle huurbeurt bij het Italiaanse Como nam de club hem definitief over voor vijf miljoen euro. Dit seizoen speelde hij echter pas in zes duels mee. Ajax lijkt op een verhuur te mikken.

Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
