'Ajax toont interesse in Colombiaan': "Scouts op de tribune"
Ajax zou belangstelling hebben voor Néider Parra, zo beweert Sport Witness. De Amsterdammers hebben volgens het medium zelfs al scouts ingezet om de 21-jarige verdediger van Atlético Nacional te bekijken.
De 1.92 meter lange mandekker valt door zijn imposante fysiek op bij Atlético Nacional. Het gaat snel met zijn ontwikkeling en dat wordt door meerdere clubs opgemerkt. De toonaangevende Colombiaanse sportjournalist Julián Capera meldt dat er onder meer vanuit de Premier League interesse is in de verdediger.
Sport Witness weet dat het om Brighton & Hove Albion en Bournemouth gaat, maar ook Ajax zit op het vinkentouw. Scouts van de Amsterdammers zouden woensdag zelfs al op de tribune hebben gezeten om Parra te bekijken.
Kieft vergelijkt Virgil van Dijk met Ajax-icoon: "Misschien beter"
'Ajax toont interesse in Colombiaan': "Scouts op de tribune"
Dumfries over weerzien met Tadic: "Focus lag niet op onze ruzie"
Driessen looft oud-Ajacied: "Groot verschil met Van Bommel"
'Ajax ziet transferwaarde Amrabat flink dalen sinds zijn komst'
Peter Bosz enthousiast: "Dat is een kwaliteitsinjectie voor Ajax"
Jeremain Lens doet boekje open: "Hadden in de cel kunnen zitten"
"Van Gaal betaalde zelf een paar duizend dollar om mij te kopen"
Kramer keek naar Ajacied: "Hij liep jankend de spelerstunnel in"
Belgische topclub ziet Ajax als concurrent: "Niet KV Kortrijk"
Amerikanen zien NFL in Johan Cruijff ArenA zitten: "Wat een stadion"
Kwakzalverprijs 2026 gaat naar Ajax: "Ze bevorderen kwakzalverij"
Vink ziet onnodige fout van Ajax-speler: "Snap niet wat hij doet"
Ajax-aanwinst overtuigd door ploeggenoot: "Hij belde me elke dag"
Perez hoopt op nieuwe eerste spits: "Ben er een beetje klaar mee"
Kramer haalt uit naar Ajax-iconen: "Daar krijg ik allergie van"
Vink ziet Ajacied in de fout gaan bij Oranje: "Slordige keuzes"
Nordin Bakker kijkt uit naar Ajax: "Iedereen heeft het daarover"
Ajax speelt gelijk in oefenduel, Leonardo vindt weer het net
Janse speelt volle wedstrijd bij belangrijke zege van Jong Oranje
Huntelaar vertelt over keuze voor Ajax: "Net iets meer dan Feyenoord"
Oud-Ajacied nieuwe liefde van Monique Westenberg? "Het past wel"
PSV-icoon Nilis botste met oud-Ajax-trainer: "Dat nam ik hem kwalijk"
'Mitchell Dijks tekent contract in Thailand en treft oud-Ajacied'
Kijkers halen uit naar voormalig Ajacied in het Nederlands elftal
Derksen haalt uit naar Halsema: "Bang voor nieuwe jodenjacht"
Van der Vaart sloopt Oranje: "Als je zo door Amsterdam loopt..."
Louis van Gaal krijgt advies na City-nieuws: "Procedeer ze kapot"
Kieft over oud-Ajacied: "Wat ik altijd een beetje tegen hem heb..."
'Kehrer ziet transferwaarde ondanks prima start bij Ajax dalen'