'Ajax toont interesse in Colombiaan': "Scouts op de tribune"

Ajax zou belangstelling hebben voor Néider Parra, zo beweert Sport Witness . De Amsterdammers hebben volgens het medium zelfs al scouts ingezet om de 21-jarige verdediger van Atlético Nacional te bekijken.

De 1.92 meter lange mandekker valt door zijn imposante fysiek op bij Atlético Nacional. Het gaat snel met zijn ontwikkeling en dat wordt door meerdere clubs opgemerkt. De toonaangevende Colombiaanse sportjournalist Julián Capera meldt dat er onder meer vanuit de Premier League interesse is in de verdediger.

Sport Witness weet dat het om Brighton & Hove Albion en Bournemouth gaat, maar ook Ajax zit op het vinkentouw. Scouts van de Amsterdammers zouden woensdag zelfs al op de tribune hebben gezeten om Parra te bekijken.