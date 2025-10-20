AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Ajax transfergeruchten en nieuws

Ajax toont interesse in FC Twente-verdediger: "Leuk om te horen"

Amber
bron: Voetbal International
Mats Rots
Mats Rots Foto: © BSR Agency

FC Twente speelt komende zondag in eigen huis tegen Ajax. De Amsterdamse club informeerde eerder dit jaar al eens naar Mats Rots, die tegen NEC voor het eerst scoorde.

"Ik heb gehoord dat ze interesse hadden", erkent Rots in gesprek met Voetbal International. "Niks concreets. Het was leuk om te horen, maar ik focus me gewoon op FC Twente. Met mijn hoofd ben ik nergens anders", benadrukt de jonge verdediger.

Toch is de wedstrijd van zondag wel speciaal voor Rots. "Het is tegen een grote ploeg, daar zijn altijd veel ogen op gericht. Je kunt jezelf wat meer laten zien. Ik kijk er naar uit. We maken veel goals, nu nog zorgen dat we er wat minder tegen krijgen. Dan heb ik er vertrouwen in dat we volgende week drie punten pakken."

