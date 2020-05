Geschreven door Jessica Westdijk 22 mei 2020 om 12:05

Nu duidelijk is dat Andre Onana zijn zinnen op een transfer heeft gezet, moet Ajax op zoek naar een nieuwe doelman voor het komende seizoen. Volgens het Duitse Kicker heeft Ajax zijn oog laten vallen op Alexander Schwolow, die op dit moment onder de lat staat bij SC Freiburg.

Schwolow is bezig aan zijn vijfde seizoen in Freiburg en zou in zijn contract een afkoopsom van ongeveer € 8 miljoen hebben staan. Ajax is echter niet de enige club met interesse in de 27-jarige doelman. Ook Benfica en Schalke 04 zouden serieuze interesse hebben.

Met Freiburg bezet Schwolow op dit moment een knappe zevende plaats in de Bundesliga. Wil je Schwolow zelf in actie zien? Dat kan, want de Bundesliga is weer hervat en zaterdag om 15.30 neemt Freiburg het op tegen het Werder Bremen van Davy Klaassen.

