'Ajax toont interesse in Italiaanse smaakmaker van vijftien miljoen'

Ajax lijkt dichtbij de komst van Oscar Gloukh, maar houdt ondertussen ook andere opties in de gaten. Eén van die namen is Cristian Volpato, een 21-jarige aanvallende middenvelder van Sassuolo. De Amsterdammers zouden in de race zijn met onder meer Club Brugge, KRC Genk en Torino voor zijn handtekening.