Geschreven door Idse Geurts 13 jun 2022 om 12:06

In de zoektocht naar een vervanger van Noussair Mazraoui, is Ajax uitgekomen bij Ki-Jana Hoever. Dit meldt het Engelse medium The Athletic. Hoever speelt op dit moment bij Wolverhampton Wanderers, maar hoeft niet te rekenen op veel speelminuten. Hierdoor mag de Nederlandse verdediger vertrekken bij de Engelse club.

Hoever is geen onbekende van Ajax. De inmiddels twintigjarige verdediger was immers jarenlang actief op De Toekomst. Hoever is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax. In 2018 vertrok Hoever naar Liverpool, hier wist hij echter nooit volledig door te breken. Hierna volgde een transfer naar Wolverhampton, maar ook daar slaagde de verdediger er niet in om zich in de basis te spelen.

Bij The Wolves speelde Hoever tot nu toe twintig competitieduels en vijf bekerwedstrijden. Door dit geringe aantal speelminuten zou de verdediger dus mogen uitkijken naar een nieuwe club. Naar verluidt kan Ajax Hoever eerst huren, om vervolgens de verdediger definitief over te kopen voor 10,5 miljoen euro.