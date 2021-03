Geschreven door Kevin Ligtvoet 08 mrt 2021 om 22:03

Ajax schijnt interesse getoond te hebben in João Paulo, de doelman van het Braziliaanse Santos. De onderhandelingen zijn net begonnen, dus er is nog weinig concreet, aldus UOL Sport.

De Amsterdammers hebben contact opgenomen met de zaakwaarnemers van de goalie, maar die hebben het doorgestuurd naar de directie van Santos. Het schijnt dat de club binnenkort met een officieel bod wil komen, en dat het misschien nog even afwacht tot een uitspraak over André Onana, die momenteel nog tot begin volgend jaar geschorst is.

De 25-jarige João Paulo kwam in 2011 in de jeugdopleiding van Santos en maakt daar sinds 2016 deel uit van de eerste selectie. Lange tijd had hij echter andere keepers voor zich, maar dit seizoen is hij een vaste waarde. Hij ligt nog tot medio 2025 vast.