'Ajax toont interesse in Jong Oranje-doelman': "Erg enthousiast"

Ajax heeft interesse in NEC-doelman Robin Roefs. De 22-jarige doelman zou hoog op het lijstje van de Amsterdamse club staan.

"NEC hanteert een bodemprijs van om en nabij de zes miljoen voor Roefs en dat is voor Ajax te gortig, maar de Amsterdammers laten zich niet afschrikken en onderzoeken toch de opties om hem naar de hoofdstad te krijgen. Tussen Ajax en NEC is al contact geweest", schrijft Tim van Duijn op de website van Voetbal International.

Roefs ligt bij NEC nog vast tot 2028. "Daar heeft hij inmiddels 42 officiële duels achter zijn naam. Tevens is de doelman opgenomen in de EK-selectie van Jong Oranje dat over anderhalve week naar Slowakije trekt voor het eindtoernooi."

Ajax heeft meerdere keepers op het lijstje staan, maar "over Roefs is Ajax ook erg enthousiast", aldus Van Duijn. Eerder werd onder meer Jeffrey de Lange al in verband gebracht met Ajax