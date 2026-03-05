'Ajax toont interesse in Nederlander (19), maar kent concurrentie'

Mats Rots lijkt bezig aan zijn laatste maanden bij FC Twente. De negentienjarige linksback ontwikkelt zich sterk in Enschede en heeft daarmee de aandacht getrokken van meerdere clubs uit binnen- en buitenland. Volgens Mounir Boualin van Soccernews is er veel belangstelling voor de jonge vleugelverdediger, zo ook van Ajax.

Met name uit de Nederlandse top wordt zijn ontwikkeling nauwlettend gevolgd. Ajax, PSV en Feyenoord zouden Rots al langere tijd interessant vinden. Vooralsnog bleef het bij voorzichtig informeren en oriënterende belangstelling. Mogelijke concrete stappen hangen mede af van verschuivingen binnen de selecties van die clubs.

De vraagprijs van FC Twente kan daarbij een belangrijke rol spelen. In De Grolsch Veste zou een bedrag tussen de acht en tien miljoen euro worden gevraagd voor de linksback. Dat kan voor sommige clubs een struikelblok vormen, al lijkt PSV daar minder moeite mee te hebben.

Ook vanuit Duitsland en Engeland is er belangstelling voor Rots. Boualin schrijft dat er clubs uit de Bundesliga en Premier League de ontwikkelingen van de jonge verdediger in de gaten houden. Het contract van Rots bij Twente loopt nog door tot de zomer van 2027. De Tukkers beschikken echter over een eenzijdige optie om te verlengen met een extra jaar.