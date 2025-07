'Ajax toont interesse in vleugelverdediger van Serie A-club'

Ajax heeft interesse in Zeki Celik. Dat melden Turkse media woensdag. De rechtsback van AS Roma heeft nog een jaar op zijn contract, maar heeft ook andere opties.

De 28-jarige verdediger zou onder meer ook een transfer kunnen maken naar de Premier League. Transferjournalist Ekrem Konur meldt dat Celik op dit moment niet bezig is met een contractverlenging bij AS Roma. Meerdere clubs houden zijn situatie in de gaten, waaronder Ajax. Ook Besiktas en Fulham zouden Celik nauwlettend volgen.

Het contract van de rechtsback loopt in Rome nog door tot de zomer van 2026. Celik speelt sinds medio 2022 bij de Italiaanse club uit de Serie A. AS Roma betaalde destijds 7,5 miljoen euro voor de verdediger aan LOSC Lille. Momenteel is zijn marktwaarde zes miljoen euro. De rechtsback speelde al meer dan 100 duels voor AS Roma, maar heeft inmiddels geen basisplaats meer. Celik speelde ook nog 54 interlands voor het Turkse nationale elftal.