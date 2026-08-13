'Ajax toont interesse in Zuid-Koreaanse aanvaller van Girona'
Ajax houdt de situatie rond Min-Su Kim nauwlettend in de gaten. Dat meldt transferjournalist Rudy Galetti donderdag op X. De Amsterdamse club heeft, net als Fenerbahçe, Rangers FC en Olympique Lyon, recent informatie opgevraagd over de Zuid-Koreaanse aanvaller van Girona.
De 20-jarige Kim staat momenteel onder contract bij Girona, maar lijkt deze zomer open te staan voor een vertrek. Zijn huidige verbintenis loopt nog tot medio 2027. De vleugelaanvaller vertegenwoordigt een geschatte marktwaarde van vijf miljoen euro.
Kim speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor FC Andorra. Na zijn terugkeer bij Girona is er belangstelling vanuit meerdere Europese clubs. Ajax behoort tot het kwartet clubs dat de ontwikkelingen rond de Zuid-Koreaan volgt en informatie over zijn situatie heeft ingewonnen.
Voor Ajax kan Kim een interessante optie zijn. Het is vooralsnog niet duidelijk of de Amsterdammers op korte termijn een concreet voorstel voor de vleugelaanvaller zullen neerleggen.
Ajax kent laatste tegenstander in voorronde Conference League
Ajax blameert zich, maar gaat naar play-offs Conference League
Van Gaal: "Ik vind dat ik niet op waarde wordt geschat door Ajax"
Ter Stegen: "Cruijff gebruikte ons om de ander te overtuigen"
'Ajax toont interesse in Zuid-Koreaanse aanvaller van Girona'
'PSG verhoogt bod op Godts; Ajax akkoord met 55 tot 58 miljoen'
Opstelling Ajax: Brandt begint, Godts en Ter Stegen op de bank
'Ajax en PSG onderhandelen verder over Mika Godts; akkoord nadert'
"Ajax heeft dan wellicht wel de middelen om Geertruida te betalen"
Boer verrast: "Dat dit soort spelers voor Ajax uit gaan komen"
'Ajax krijgt concurrentie in strijd om Lang; Napoli wil verkopen'
'Ajax moet streep zetten door komst van gewilde versterking'
'Ajax-drietal mag vertrekken; Cruijff wees al aanbiedingen af'
'Ajax voert gesprekken met Geertruida; PSV ook nog in de race'
'Sutalo kan vertrekken: Italiaanse topclub informeert bij Ajax'
'Ajax lijkt mis te grijpen bij Bergwijn na update Al-Ittihad'
'Ajax wil Geertruida uitsluitend op huurbasis naar Amsterdam halen'
'Godts persoonlijk rond met PSG; Ajax en PSG met elkaar in gesprek'
Luis Enrique reageert op komst Godts: "Houden van goede spelers"
FC Utrecht in de markt voor overbodige Ajacied: "Is kansrijk"
Inan verdedigt Ajax-scouting: "Daar heb je een scoutingsteam voor"
Arokodare over invalbeurten bij Ajax: "Als dit mijn rol is..."
Marcos Leonardo krijgt steun: "We moeten wat meer geduld hebben"
Proper ziet sterk Ajax: "Ze hebben geld van alle kanten gekregen"
Maduro verdedigt Leonardo: "Het blijven uiteindelijk mensen"
Ajax-clubwatcher geeft update: "Hij hoeft niet per se weg"
KNVB presenteert Xavi, 'oud-Ajacied in beeld als assistent'
FC Twente-aanvaller getipt bij Ajax: "Als ze Godts verliezen"
Hans Kraay jr. oppert Godts-opvolger: "Dat kan ook bij Ajax"
Vriendin van Ter Stegen deelt heugelijk nieuws: "De laatste dagen"