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'Ajax toont interesse in Zuid-Koreaanse aanvaller van Girona'

Joram
Min-Su Kim
Min-Su Kim Foto: © BSR Agency

Ajax houdt de situatie rond Min-Su Kim nauwlettend in de gaten. Dat meldt transferjournalist Rudy Galetti donderdag op X. De Amsterdamse club heeft, net als Fenerbahçe, Rangers FC en Olympique Lyon, recent informatie opgevraagd over de Zuid-Koreaanse aanvaller van Girona.

De 20-jarige Kim staat momenteel onder contract bij Girona, maar lijkt deze zomer open te staan voor een vertrek. Zijn huidige verbintenis loopt nog tot medio 2027. De vleugelaanvaller vertegenwoordigt een geschatte marktwaarde van vijf miljoen euro.

Kim speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor FC Andorra. Na zijn terugkeer bij Girona is er belangstelling vanuit meerdere Europese clubs. Ajax behoort tot het kwartet clubs dat de ontwikkelingen rond de Zuid-Koreaan volgt en informatie over zijn situatie heeft ingewonnen.

Voor Ajax kan Kim een interessante optie zijn. Het is vooralsnog niet duidelijk of de Amsterdammers op korte termijn een concreet voorstel voor de vleugelaanvaller zullen neerleggen.

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