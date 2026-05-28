'Ajax toont interesse in Zwitserse spits, flinke concurrentie'
Ajax heeft het oog laten vallen op Ilija Despotovic, een talentvolle spits uit de jeugdopleiding van Lausanne. Dat meldt Foot Mercato. De achttienjarige aanvaller staat echter ook nadrukkelijk in de belangstelling van meerdere clubs uit andere Europese competities.
Despotovic wordt door het Franse medium omschreven als een fysiek sterke, rechtsbenige spits met veel technische kwaliteiten. Vooral zijn inzicht, combinatievermogen en spel in kleine ruimtes zouden opvallen. De Zwitserse jeugdinternational liet afgelopen seizoen bovendien sterke cijfers zien. Voor Lausanne O19 kwam hij tot vijf doelpunten in elf wedstrijden, terwijl hij een jaar eerder namens de O17 liefst vijftien keer scoorde in veertien duels.
Dat levert hem interesse van Ajax op. Ook FC Utrecht en NEC tonen interesse in Despotovic. Volgens Foot Mercato volgen ook clubs als Lille OSC, OGC Nice, VfB Stuttgart, Hoffenheim, VfL Wolfsburg en Anderlecht zijn ontwikkeling op de voet. Een transfer lijkt echter niet eenvoudig te worden. Despotovic ligt nog tot medio 2029 vast bij Lausanne, dat hem komende zomer juist wil doorschuiven naar het eerste elftal.
