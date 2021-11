Geschreven door Jessica Westdijk 29 nov 2021 om 13:11

Op donderdag 2 december november speelt Ajax de thuiswedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen Willem II. Als we de online gokkantoren moeten geloven zou Ajax ondanks de moeizame overwinning op het Kasteel tegen Sparta weinig moeilijkheden met de club uit Tilburg moeten hebben.

Wanneer we de eredivisie odds raadplegen op sportytrader.nl, waar de quoteringen van goksites worden vergeleken en de hoogste odds voor een groot volume aan voetbalwedstrijden worden weergegeven, zien we namelijk dat de quotering van Ajax gemiddeld op 1.10 staat. De notering voor Willem II staat op maar liefst 21.50, wat aangeeft dat de gokkantoren maar weinig geloof hebben in een stunt van de mannen van Fred Grim, die elfde staan in de Nederlandse Eredivisie.

De door de goksites aangeboden kansen komen natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Ajax blijkt immers van de laatste 10 officiële duels tegen Willem II 8 keer te hebben gewonnen, 1 keer te hebben verloren en 1 keer te hebben gelijkgespeeld. Scoren gaat Ajax ook goed af tegen Willem II. In 8 van de laatste 10 duels tegen de club uit Tilburg maakte het minstens twee treffers, terwijl het in 9 van de 10 wedstrijden tot scoren kwam. Cijfers die Sébastien Haller, topscorer van de Eredivisie en Champions League, goed in de oren zullen klinken.