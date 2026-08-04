'Ajax totaal niet onder de indruk van eerste Mika Godts-bod PSG'
Ajax heeft het eerste bod van Paris Saint-Germain op Mika Godts afgewezen. Dat schrijft de Telegraaf dinsdagochtend.
De interesse van PSG in Godts is inmiddels bekend én zeer serieus. De eerste aanbieding van de Franse club maakte echter nog geen indruk bij Ajax. Volgens de Telegraaf zou het zelfs zover onder de vraagprijs liggen, dat er nog geen onderhandelingen zijn gestart of een tegenbod is gedaan.
Het gaat om een bod van veertig miljoen euro, dat middels bonussen kan oplopen tot 45 miljoen euro. Ajax legt de bal in Parijs en wacht op een ’realistischer bod’ op de Belgische smaakmaker. Volgens bronnen rondom Ajax verlangt Jordi Cruijff een bedrag dat ruim boven de zestig miljoen euro ligt.
De technisch directeur wil Godts niet zomaar laten gaan en ziet in de vleugelaanvaller een belangrijke speler voor het komende seizoen. De Rode Duivel zelf ziet de stap naar PSG wel zitten en zou al persoonlijk rond zijn.
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