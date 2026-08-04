'Ajax totaal niet onder de indruk van eerste Mika Godts-bod PSG'

De interesse van PSG in Godts is inmiddels bekend én zeer serieus. De eerste aanbieding van de Franse club maakte echter nog geen indruk bij Ajax. Volgens de Telegraaf zou het zelfs zover onder de vraagprijs liggen, dat er nog geen onderhandelingen zijn gestart of een tegenbod is gedaan.

Het gaat om een bod van veertig miljoen euro, dat middels bonussen kan oplopen tot 45 miljoen euro. Ajax legt de bal in Parijs en wacht op een ’realistischer bod’ op de Belgische smaakmaker. Volgens bronnen rondom Ajax verlangt Jordi Cruijff een bedrag dat ruim boven de zestig miljoen euro ligt.