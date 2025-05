'Farioli betaalt maandelijks duizenden euro's aan zanger Gordon'

Ajax-trainer Francesco Farioli huurt een luxe penthouse in Amsterdam-Noord van zanger en televisiepersoonlijkheid Gordon Heuckeroth. Het appartement, met een waarde van bijna drie miljoen euro, stond oorspronkelijk te huur voor €15.000 per maand, maar na een prijsverlaging naar €7.500 vond Gordon in Farioli een geschikte huurder, zo meldt Bekende Buren .

Het penthouse beslaat 248 vierkante meter en beschikt over drie slaapkamers, twee badkamers, een moderne leefkeuken en een ruim dakterras met panoramisch uitzicht over de stad. Het terras is uitgerust met een buitendouche, loungeset en een buitenkeuken met barbecue. Daarnaast biedt de woning vloerverwarming en -koeling, evenals een privéparkeerplaats voor twee auto's in de onderliggende garage

Farioli, die sinds juli 2024 aan het roer staat bij Ajax, heeft naast de maandelijkse huur ook een eenmalige borg van €10.000 betaald. Met zijn riant salaris bij de Amsterdamse club vormt deze uitgave geen grote belasting. Hoewel Ajax momenteel verwikkeld is in een spannende titelstrijd met PSV, heeft Farioli in ieder geval een comfortabele plek om tot rust te komen buiten het veld.