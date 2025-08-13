Ajax-trainer in grote financiële problemen: pand wordt geveild

Kiki Musampa, voormalig profvoetballer en inmiddels assistent-trainer bij de beloftenploeg van Ajax (Jong Ajax) én trainer bij Jong FC Volendam, gaat zijn woning op een openbare veiling verkocht zien worden. Zes executoriale beslagen rusten op het pand, waardoor veiling onvermijdelijk is.

Kiki Musampa, die als speler jarenlang het rood-wit van Ajax droeg en recent nog werd aangesteld als assistent-trainer van Jong Ajax, is hoofdrolspeler in dit drama dat al acht jaar aanhoudt. De Belastingdienst legde de afgelopen jaren beslag op zijn Amsterdamse vastgoed. Nu wordt de woning op 2 september 2025 geveild. Dat meldt Bekende Buren.

Musampa bezit een fors aandeel in een oud pand uit 1882, verdeeld over meerdere woonlagen én een bedrijfsruimte op de begane grond. In totaal zitten er drie officiële woningen gevestigd in het pand. De executieveiling is ronduit opvallend, omdat het om een publiek figuur gaat.

Op 2 september om 14:00 uur zal de woning via opbod en afslag worden verkocht. Of Musampa daarmee definitief zijn vastgoed kwijtraakt, of dat er nog schikking komt is niet duidelijk. De Belastingdienst heeft er genoeg gehad van de situatie.