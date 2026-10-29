Ajax-trainer Míchel betuigt medeleven na enorm drama in Spanje
Ajax-trainer Míchel Sánchez heeft geschokt gereageerd op het dodelijke treinongeluk bij Urda in Spanje. De Spaanse trainer stond woensdagavond in een Instagram Story stil bij de ramp, waarbij volgens Spaanse media 68 mensen om het leven kwamen. In Spanje zijn inmiddels drie dagen van nationale rouw afgekondigd.
Het ongeluk vond woensdagochtend rond 09.00 uur plaats op het traject tussen Madrid en Sevilla. Een hogesnelheidstrein met 397 passagiers botste in de buurt van Urda op een stilstaande trein met 147 mensen aan boord. Naast de dodelijke slachtoffers zijn 58 gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Vijftien van hen zouden in kritieke toestand verkeren.
Míchel komt uit Spanje en groeide op in de buurt van Madrid. De Ajax-trainer leeft mee met de slachtoffers en hun nabestaanden. "Ik ben geschokt door wat er in mijn land is gebeurd. Mijn oprechte medeleven gaat uit naar de families en dierbaren van de slachtoffers", schrijft hij op Instagram.
In Spanje wordt ondertussen onderzocht hoe de twee treinen met elkaar in botsing konden komen. Volgens de beschikbare berichtgeving sprongen alle seinen vanwege een storing op rood, waarna de treinen tot stilstand kwamen. De hogesnelheidstrein van Renfe kreeg vervolgens toestemming om weer te vertrekken. Daarbij botste de trein op de stilstaande Iryo-trein. Door de klap ontspoorden meerdere wagons.
Ook vanuit Nederland zijn er steunbetuigingen aan Spanje. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben hun medeleven uitgesproken met de slachtoffers en nabestaanden van de treinramp. "Onze gedachten zijn bij de getroffenen door de treinramp bij Urda in Spanje", schrijft het koningspaar op sociale media. "Door dit vreselijke ongeluk zijn vele families nu in diepe rouw gedompeld. Wij leven mee met hen en met allen die gewond zijn geraakt of zich zorgen maken over het lot van hun dierbaren."
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