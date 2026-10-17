Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-trainer Michel onder druk: "Daar maken spelers misbruik van"

Joram
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns verwachten niet dat Ajax-trainer Míchel veel indruk maakt op zijn spelers. In de podcast Kick-Off bespreken de journalisten de aanpak van de Spaanse oefenmeester. Daarbij vergelijkt Driessen hem met Louis van Gaal, die volgens hem wel weet hoe hij een spelersgroep moet aansturen.

Kapteijns denkt dat de spelers van Ajax weinig vertrouwen hebben in hun trainer. "Die spelers van Ajax hebben bij Míchel ook gedacht: dit wordt een lang jaar." Vooral de taalbarrière speelt volgens de verslaggever een rol. "Zijn Engels is drama en dat is heel vermoeiend. In het Spaans zit er altijd een tolk bij. In het voetbal zit het hem altijd in de details, maar die moet je ook goed kunnen verwoorden en uitleggen."

Volgens Kapteijns kan het gebruik van een tolk ervoor zorgen dat spelers hun trainer minder serieus nemen. De verslaggever van De Telegraaf denkt dat 'snel misbruik maken' van een trainer die een tolk nodig heeft. "Je wordt niet meer serieus genomen. Wim Kieft zat bij Advocaat en hij kon als trainer kwaad worden om niks. Kieft zorgde er altijd voor om niet in het beeld van Advocaat te komen, want dan moest hij lachen. Dat gebeurt bij deze man nu ook natuurlijk."

Driessen ziet in Van Gaal een voorbeeld van een trainer die wel gezag kan afdwingen. De journalist erkent dat de oud-bondscoach een sterke persoonlijkheid heeft, al zou hij zelf niet graag met hem in de klas zitten. "Van Gaal is een leraar, dus die heeft daar ook voor geleerd, om die jongens te pakken te krijgen. Maar ik zou niet bij Van Gaal in de klas moeten zitten. Ik zou spijbelen en niet meer komen."

Zet in op Ajax tegen FC Groningen!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Wim Kieft

Kieft haalt uit naar Ajax-tweetal: "De opwinding is overdreven"

0
Sofyan Amrabat bij Ajax

Amrabat krijgt kritiek: "Henderson wordt met de wedstrijd beter"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Míchel Valentijn Driessen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sjaak Swart, Simon Tahamata en Tarik Oulida

'Oud-Ajacied gebruikte snus': "Dat had hij in België geleerd"

0
Anco Jansen aan het woord bij ESPN

Anco Jansen noemt zwakste schakels bij Ajax: "Een stel pupillen"

0
Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA

Ajax-supporters gewaarschuwd: "Laat je daar niet afzetten!"

0
Kenneth Perez bij de persmiddag van Football Island, een programma van Videoland

Perez tipt Cruijff: "Dat soort spelers zou ik veel meer halen"

0
René van der Gijp en Wim Kieft in het Philips Stadion

Gijp hard voor 'Ajax-icoon': "Elke keer dat ik hem hoor praten..."

0
René van der Gijp

Van der Gijp kraakt transfers van Ajax: "Dat wordt wel hun val"

0
René van der Gijp

Van der Gijp bekritiseert aankoop van Ajax: "Vijf kilo te zwaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Kieft haalt uit naar Ajax-tweetal: "De opwinding is overdreven"

Ajax-trainer Michel onder druk: "Daar maken spelers misbruik van"

Amrabat krijgt kritiek: "Henderson wordt met de wedstrijd beter"

Derksen en Van der Gijp halen uit naar Ajax: "Spijker op z'n kop"

Míchel gefileerd: "Je kan het niet eens steenkolen-Engels noemen"

Raymond van Meenen verklapt: "Zij gaan vaker de topclubs fluiten"

'Oud-Ajacied gebruikte snus': "Dat had hij in België geleerd"

El Ahmadi over Ajax: "Voor landstitel kan het al te laat zijn"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws