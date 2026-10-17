Ajax-trainer Michel onder druk: "Daar maken spelers misbruik van"
Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns verwachten niet dat Ajax-trainer Míchel veel indruk maakt op zijn spelers. In de podcast Kick-Off bespreken de journalisten de aanpak van de Spaanse oefenmeester. Daarbij vergelijkt Driessen hem met Louis van Gaal, die volgens hem wel weet hoe hij een spelersgroep moet aansturen.
Kapteijns denkt dat de spelers van Ajax weinig vertrouwen hebben in hun trainer. "Die spelers van Ajax hebben bij Míchel ook gedacht: dit wordt een lang jaar." Vooral de taalbarrière speelt volgens de verslaggever een rol. "Zijn Engels is drama en dat is heel vermoeiend. In het Spaans zit er altijd een tolk bij. In het voetbal zit het hem altijd in de details, maar die moet je ook goed kunnen verwoorden en uitleggen."
Volgens Kapteijns kan het gebruik van een tolk ervoor zorgen dat spelers hun trainer minder serieus nemen. De verslaggever van De Telegraaf denkt dat 'snel misbruik maken' van een trainer die een tolk nodig heeft. "Je wordt niet meer serieus genomen. Wim Kieft zat bij Advocaat en hij kon als trainer kwaad worden om niks. Kieft zorgde er altijd voor om niet in het beeld van Advocaat te komen, want dan moest hij lachen. Dat gebeurt bij deze man nu ook natuurlijk."
Driessen ziet in Van Gaal een voorbeeld van een trainer die wel gezag kan afdwingen. De journalist erkent dat de oud-bondscoach een sterke persoonlijkheid heeft, al zou hij zelf niet graag met hem in de klas zitten. "Van Gaal is een leraar, dus die heeft daar ook voor geleerd, om die jongens te pakken te krijgen. Maar ik zou niet bij Van Gaal in de klas moeten zitten. Ik zou spijbelen en niet meer komen."
Zet in op Ajax tegen FC Groningen!
Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Kieft haalt uit naar Ajax-tweetal: "De opwinding is overdreven"
Ajax-trainer Michel onder druk: "Daar maken spelers misbruik van"
Amrabat krijgt kritiek: "Henderson wordt met de wedstrijd beter"
Derksen en Van der Gijp halen uit naar Ajax: "Spijker op z'n kop"
Míchel gefileerd: "Je kan het niet eens steenkolen-Engels noemen"
Raymond van Meenen verklapt: "Zij gaan vaker de topclubs fluiten"
'Oud-Ajacied gebruikte snus': "Dat had hij in België geleerd"
El Ahmadi over Ajax: "Voor landstitel kan het al te laat zijn"
Misehouy wil revanche: "Ze zeggen altijd: talent vergaat niet"
Lukkien voorbereid op Ajax: "Gekeken of ze deden wat wij verwachten"
Kieft ziet Feyenoord uitlopen op Ajax: "Moet echt veel pijn doen"
Driessen waarschuwt Míchel: "Daar gaan spelers misbruik van maken"
Jan van Halst na onrust bij Ajax: "Ik glimlach daarom en dat is prima"
Erik ten Hag wijst naar Ajax: "Op randje om er vanaf te vallen"
'Martínez op ramkoers met United; transfer kan Ajax geld opleveren'
Van Polen met transferadvies voor Ajax: "Zie hem die stap wel maken"
Wout Weghorst vol verbazing na rode kaart: "Ik werd helemaal gek"
Antony's huis overvallen en leeggeroofd: "Wat me het boos maakt..."
'Spandoeken van Ajax-fans op brute wijze gestolen': "Tum + Paddy"
Ajax-duo gefileerd: "Hij mag eigenlijk geen Ajax shirt dragen"
Kroatische media lyrisch: "Bedenk dat Ajax daarmee aan het duel begon"
Klaassen over 'crisis' bij Ajax: "Moeten niet gaan overdrijven"
Ajax op rapport: VI deelt 8 (!) onvoldoendes uit na nederlaag
Driessen bekritiseert Cruijff: "De lessen van zijn vader gemist"
Hajduk Split biedt excuses aan richting Ajax: "Onze supporters"
Anco Jansen noemt zwakste schakels bij Ajax: "Een stel pupillen"
Hedwiges Maduro weer vrijgezel: "Daar ga ik niets over zeggen"
Hans Kraay junior wijst naar Dolberg: "Allemaal gek geworden"
Baas ziet probleem bij Ajax: "Daar konden wij niet aan matchen"
Míchel verdedigt Ajax-dissonant: "We hebben vertrouwen in hem"