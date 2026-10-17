Ajax-trainer Michel onder druk: "Daar maken spelers misbruik van"

Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns verwachten niet dat Ajax-trainer Míchel veel indruk maakt op zijn spelers. In de podcast Kick-Off bespreken de journalisten de aanpak van de Spaanse oefenmeester. Daarbij vergelijkt Driessen hem met Louis van Gaal, die volgens hem wel weet hoe hij een spelersgroep moet aansturen.

Kapteijns denkt dat de spelers van Ajax weinig vertrouwen hebben in hun trainer. "Die spelers van Ajax hebben bij Míchel ook gedacht: dit wordt een lang jaar." Vooral de taalbarrière speelt volgens de verslaggever een rol. "Zijn Engels is drama en dat is heel vermoeiend. In het Spaans zit er altijd een tolk bij. In het voetbal zit het hem altijd in de details, maar die moet je ook goed kunnen verwoorden en uitleggen."

Volgens Kapteijns kan het gebruik van een tolk ervoor zorgen dat spelers hun trainer minder serieus nemen. De verslaggever van De Telegraaf denkt dat 'snel misbruik maken' van een trainer die een tolk nodig heeft. "Je wordt niet meer serieus genomen. Wim Kieft zat bij Advocaat en hij kon als trainer kwaad worden om niks. Kieft zorgde er altijd voor om niet in het beeld van Advocaat te komen, want dan moest hij lachen. Dat gebeurt bij deze man nu ook natuurlijk."