'Ajax-trainer Míchel voert transfergesprek met sterspeler Girona'

Ajax heeft in Míchel de gewenste trainer gevonden. De Spaanse hoofdtrainer zit bepaald niet stil, want hij zou donderdag al een gesprek hebben gevoerd met een transfertarget van de Amsterdammers: Viktor Tsygankov.

De Oekraïense voetballer is één van de vedettes van Girona, de vorige club van Míchel. Donderdag heeft er volgens Diario AS een gesprek tussen Ajax en Tsygankov plaatsgevonden en ook Míchel sloot daar dus, naar verluidt, bij aan. De oefenmeester zou Tsygankov hebben gevraagd of hij naar zijn nieuwe club zou willen komen.

De aanvaller staat bij Girona nog tot medio 2027 onder contract, maar zou door de degradatie wellicht willen vertrekken bij de club. Ajax zou zo'n tien miljoen euro moeten betalen voor de diensten van de aanvaller. Ook Espanyol wordt genoemd als een geïnteresseerde partij.