Ajax-trainer Oscar Garcia: "Het is gevaarlijk om dat te zeggen"

Oscar Garcia staat voor zijn debuut als hoofdtrainer van Ajax. De Spanjaard is de opvolger van Fred Grim bij de hoofdmacht van de Amsterdammers en maakte in zijn eigen loopbaan als speler ook de nodige grote trainers mee. Waaronder Johan Cruijff.

"Ik had het geluk om Johan en later ook Louis van Gaal als trainer te hebben", vertelt Garcia in De Telegraaf. "Johan gaf me de kans voor het eerste team van Barcelona te spelen. Dat was mijn droom en onder hem trainen was elke dag een nieuwe les. Hij heeft ons zoveel geleerd. En het is ook geen toeval dat veel spelers van toen trainer zijn geworden."

"Om te zeggen dat mijn filosofie dezelfde is als die van Johan is gevaarlijk, want hij was een genie", vervolgt de Spaanse oefenmeester. "Maar dat hij grote invloed op mijn visie heeft gehad, staat vast. Pep Guardiola heeft in de visie van Johan de volgende stap gezet en ook ik probeer die naar het moderne voetbal te vertalen. Ik wil Johans kijk op voetbal graag delen met de nieuwe generatie."

Vervolgens kreeg Garcia de vraag welke rol Jordi Cruijff heeft gespeeld in de komst van de oefenmeester naar Amsterdam. "Hij kent me heel goed, omdat we hebben samengespeeld bij FC Barcelona", legt hij uit. "En Jordi was degene die me bij Maccabi Tel Aviv de kans gaf om voor het eerst hoofdcoach te worden."

"Maar we hebben nu – ook bij Ajax – een professionele relatie. Het is wel duidelijk dat ik alleen vanwege hem de baan bij een tweede team in de Eerste Divisie heb geaccepteerd. Dat zou ik ergens anders niet snel doen. Misschien ook bij Barcelona, want dat is de club die in mijn hart zit", aldus Garcia.