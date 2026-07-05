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"Míchel sprak met Mijnans, keuze gemaakt toen PSV zich meldde"

Noah
Sven Mijnans
Sven Mijnans Foto: © BSR Agency

Sven Mijnans sprak uitgebreid met de nieuwe Ajax-trainer Míchel, zo weet transferjournalist Mounir Boualin te melden. Ajax is zeer gecharmeerd van de middenvelder die nu toch naar PSV lijkt te gaan.

"Ajax-trainer Míchel sprak eerder uitgebreid met Sven Mijnans om hem naar Amsterdam te halen. De Spanjaard wilde hem dolgraag hebben en de Amsterdammers waren bereid een megasalaris neer te leggen, zo verzekeren bronnen rondom AZ. Toen PSV in het spel kwam, wilde Mijnans nog maar één ding: zo snel mogelijk naar de regerend landskampioen. En dat lijkt dus binnenkort te gaan gebeuren", valt te lezen op het X(voorheen Twitter)-account van de journalist.

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