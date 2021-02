Geschreven door Kevin Ligtvoet 08 feb 2021 om 22:02

Vanwege de sneeuwval en het extreem koude weer traint de ploeg van Erik ten Hag de komende dagen binnen in de Johan Cruijff ArenA. De trainer is van mening dat het beter is voor de spelers dan trainen op De Toekomst.

Het zou natuurlijk ook mogelijk zijn om te trainen in de hal op De Toekomst, maar er wordt liever getraind op natuurgras dan op het kunstgras in het Adidas MiCoach Centre. Dit alles is voor de optimale voorbereiding op de bekerwedstrijd van afgelopen woensdag tegen PSV, die tot nu toe wel gewoon plaats gaat vinden. Het wordt de komende dagen duidelijk of er woensdagavond inderdaad gevoetbald gaat worden.