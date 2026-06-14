Ajax-tranfer lonkt: "Een terugkeer kun je denk ik wel uitsluiten"

Takehiro Tomiyasu staat voor een vertrek bij Ajax. De Japanse verdediger kwam in de winter bij de Amsterdamse club, met als doel om zo snel mogelijk wedstrijdfit te worden en Ajax uit de misère te helpen. Dit pakte echter anders uit voor de Japanner, die vanavond tegenover het Nederlands elftal staat.

In de play-offs om een Conference League-ticket speelde Tomiyasu nog mee voor de Amsterdammers. "Ze hebben tot het laatste moment een aandeel gehad in de winst van Ajax in die play-offs. Daarmee hebben ze ook laten zien dat ze het beste met Ajax voor hebben", stelt Hans Vos in gesprek met AjaxShowtime over Ko Itakura en Tomiyasu.

Tomiyasu zal binnenkort een nieuwe club moeten zoeken. "Het kan zijn dat hij terugkeert in de J-League. Het WK zal bepalend zijn. Een terugkeer bij Ajax kun je denk ik wel uitsluiten. Er komt nu wel een nieuwe trainer. Misschien wil hij hem er wel bij halen. Er gebeuren gekkere dingen in de voetballerij, maar ik acht de kans niet heel groot", besluit Vos.