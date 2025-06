'Ajax-transfer dichtbij; aanwinst wordt dinsdag medisch gekeurd'

Ajax gaat zich deze week officieel versterken met Vitezslav Jaros. De Tsjech komt op huurbasis over van Liverpool en wordt dinsdag medisch gekeurd. Dat meldt De Telegraaf maandagavond.

Het was al even duidelijk dat Jaros de nieuwe keeper zou gaan worden bij Ajax. Nu is dus bekend geworden dat dinsdag de medische keuring op het programma staat. Daarna zal Ajax de deal met Liverpool definitief bekend maken.

Trainer John Heitinga werkte afgelopen seizoen bij Liverpool samen met de 23-jarige doelman. Heitinga was toen de assistent-trainer van Arne Slot. Jaros heeft bij Liverpool geen uitzicht op speelminuten en dus haalt Heitinga de Tsjech naar Amsterdam. De doelman zal waarschijnlijk eerst zijn contract bij Liverpool gaan verlengen. Dat loopt namelijk in de zomer van 2026 af.