'Ajax-transfer in aantocht: deal met Liverpool bijna rond'

De overgang van Vitezslav Jaros naar Ajax lijkt slechts een kwestie van tijd. Volgens berichtgeving van Voetbal International staat de 23-jarige doelman van Liverpool op het punt om op huurbasis de overstap te maken naar de Johan Cruijff ArenA. Ajax is al enige tijd op zoek naar versterking onder de lat en ziet in Jaros een geschikte kandidaat.

Eerder deze week meldde journalist Mike Verweij dat Ajax is afgehaakt in de onderhandelingen met NEC-doelman Robin Roefs. De jonge sluitpost, momenteel actief met Jong Oranje, bleek financieel onhaalbaar voor de Amsterdammers. Daardoor heeft Ajax de focus volledig verlegd naar Jaros als nieuwe doelman.

Jaros geldt als een van de grootste keeperstalenten van Europa. Hij werkte in het verleden samen met John Heitinga bij Liverpool en kreeg vorig seizoen zijn kans in het eerste elftal. Op 5 oktober viel hij in tegen Crystal Palace en hielp hij Liverpool aan een 1-0 overwinning, nadat zowel Alisson als Kelleher niet beschikbaar waren. Niet veel later keepte hij de volledige wedstrijd in de League Cup tegen Brighton & Hove Albion.

Voor komend seizoen staat een huurtransfer naar Amsterdam op de planning, naar verwachting zonder optie tot koop. Ondanks dat blijft de komst van Jaros volgens VI een formaliteit. Ajax lijkt daarmee een veelbelovend talent te strikken om de concurrentie onder de lat aan te scherpen.