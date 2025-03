Ajax-transfer in het water? "Kaarsje heeft hij zelf uitgeblazen"

Daags na het duel tussen Ajax en AZ is Henk Spaan niet te spreken over AZ-verdediger Wouter Goes. Goes kreeg complimenten voor zijn spel, maar ook een hoop kritiek voor zijn gedrag.

In zijn column in Het Parool spreekt Henk Spaan van een karakterprobleem. “Zijn optreden aan de zijlijn vond ik dom en ik denk zijn zaakwaarnemer ook", schrijft hij. "Stel dat Ajax een flakkerende belangstelling voor hem zou hebben. Dat kaarsje heeft hij zondag zelf uitgeblazen. Geheel in AZ-stijl zou Goes roepen: ‘Wie zegt dat ik naar Ajax wil?’ Best wetend dat elke voetballer naar Ajax wil, ook al spelen ze nu voor AZ."

Spaan verwacht ook dat Feyenoord en PSV eveneens hun bedenkingen zullen hebben. “Clubs als Feyenoord en PSV hebben de scenes aan de zijlijn ook met belangstelling gevolgd. Ze zullen zich afvragen: hoe goed is Goes bestand tegen de druk van het topvoetbal?”, aldus de columnist.